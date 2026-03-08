سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ارتفعت أسعار الذهب فى أسواق الصاغة المحلية فى بداية تعاملات اليوم بقيمة 285 جنيها، ليصل سعر الجرام عيار 21 الاكثر مبيعاً فى مصر إلى 7550 جنيها مقابل 7265 جنيها فى بداية تعاملات اليوم.

ووفقاً لآخر تحديث للأسعار ارتفع سعر الجرام عيار 18 ليسجل 6471 جنيهاً وارتفع سعر الجرام 24 ليسجل 8628 جنيها، كما صعد سعر الجنيه الذهب بقيمة 2280 جنيها ليصل إلى 60400 جنيه بدون احتساب المصنيعة وضريبتى الدمغة والقيمة المضافة.

وعلى الصعيد العالمى، سجلت أسعار الذهب والفضة ارتفاعاً عند تسوية تعاملات الجمعة، إلا أنها تكبدت خسائر أسبوعية في ظل تقلب استراتيجيات المستثمرين وتزايد الغموض الاقتصادي مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

أنهت العقود الآجلة للذهب تعاملات يوم الجمعة مرتفعة بواقع 1.57% أو ما يعادل 80 دولاراً إلى 5158.70 دولار للأوقية، لكنها تراجعت بنسبة 1.70% على مدار الأسبوع.

ويرجع الهبوط الأسبوعي إلى صعود الدولار منذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط، وسط تزايد الإقبال عليه باعتباره ملاذاً آمناً في مواجة خطر اشتعال التضخم بسبب ارتفاع أسعار الطاقة على خلفية الصراع.

وارتفع الذهب بنحو 18% منذ بداية العام، مسجلاً مستويات قياسية متتالية وسط تصاعد حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي.