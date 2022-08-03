إصابة طالبة بعيار ناري أمام مسكنها في عين شمس

أصيبت طالبة بعيار نارى أثناء مشاجرة بين طرفين بمنطقة عين شمس.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة عين شمس بلاغاً من إحدى المستشفيات باستقبالها طالبة، مقيمة بدائرة القسم مصابة إثر إدعاء مشاجرة أمام العقار محل سكنها.

وعلى الفور انتقل المقدم باهر البشلاوي رئيس مباحث قسم شرطة عين شمس ومعاونيه، وتبين حدوث مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول أحد الأشخاص ونجلته، وطرف ثان سائق ونجلة خالته بسبب خلافات مالية بينهم تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كلٍ منهما على الآخر وقام أحدهم بإطلاق عيار نارى فى الهواء باستخدام فرد خرطوش، نتج عن ذلك إصابة الفتاة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزة أحدهم السلاح المستخدم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات السبب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة.