تفاصيل جديدة بحادث مقتل ربة منزل ووضع جثتها بثلاجة بمنزل في الإسكندرية

كشفت التحقيقات التي تجريها نيابة ثانٍ الرمل في الإسكندرية، اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل سيدة تدعى "أ.ع.ص.ع"، 30 عامًا، ربة منزل، بعد تهيئتها في وضع القرفصاء، وإدخالها حقيبة بلاستيكية، ثم وضعها داخل ثلاجة حفظ أغذية بعد إزالة الأرفف، بشقة سكنية، كائنة في شارع الترعة المردومة.



وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهم الأول ويدعى "م.ج.ح"، وشهرته "أبو العربي"، 31 عامًا، استعان بشخصين آخرين، مُقيمين في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل، ولهما معلومات جنائية مُسجلة؛ لإخفاء الجثة، الأول يدعى "م.ح.م"، 36 عامًا، والثاني يدعى "س.ك.أ"، 46 عامًا.



وأحضر المتهم لهما عبوة بلاستيكية لمساعدته في وضع الجثمان بداخلها، ومروحة لإخفاء أي روائح كريهة سوف تظهر من الجثة حال تحللها.



وأضافت التحقيقات، أن المتهم الأول، مُقيم في نطاق دائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل، وأعطى المتهم الثاني المتعلقات الشخصية الخاصة بالمجني عليها للتخلص منها، واستعان الثاني بالثالث ليضعا سويًا الجثمان داخل تلك الأكياس البلاستيكية والاحتفاظ بها داخل ثلاجة المنزل.



وكانت النيابة العامة، طلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة، وإفادتها بتقرير الصفة التشريحية لجثة المجني عليها، وأقوال شهود العيان، وبيان تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في الشوارع المؤدية للعقار.



وتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء خالد البروي، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ الرمل، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقة سكنية، كائنة في شارع الترعة المردومة.



وبانتقال الشرطة، وخبراء الأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ، رفقة النيابة العامة، تبين من المعاينة والفحص أن الجثة لسيدة، وموضوعة في جوال بلاستيكي داخل الثلاجة، وبها إصابات نافذة، وفي حالة تعفن، وينبعث منها رائحة كريهة، فتم نقلها إلى المشرحة بسيارة إسعاف.



وبتشكيل فريق بحث جنائي، تم تفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، وسؤال شهود العيان، وفحص علاقات المجني عليها، المقيمة في بلوك رقم 4 منطقة مساكن الطبجية، دائرة قسم شرطة كرموز، تم التوصل إلى هوية المتهم.



وعقب تقنين الإجراءات، تم إعداد كمين للمتهم، حيث ألقى القبض عليه، وبمواجهته أقر بأنه كان على علاقة غير شرعية بالمجني عليها، وكانت تقيم صحبته منذ فترة، وحدثت بينهما مشادة كلامية بسبب شكه في وجود علاقة غير شرعية لها مع أشخاص آخرين، ومحاولتها سرقة مبلغ مالي، والمواد المخدرة التي يتعاطها، فتعدى عليها طعنًا بسلاح أبيض "مطواة" محدثًا ما بها من إصابات قطعية، حتى فارقت الحياة.



تم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 9903 لسنة 2023 إداري قسم شرطة ثانٍ الرمل، وجاري العرض على النيابة العامة؛ حيث تباشر التحقيق.