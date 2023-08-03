إلغاء رحلات جوية داخلية في إثيوبيا بسبب الاشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة متمردة

ألغت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية، رحلات جوية بين العاصمة أديس أبابا وإقليم أمهرا، في ظل تقارير تفيد بوقوع اشتباكات بين القوات الحكومية وجماعة متمردة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن التوترات بين ميليشيا فانو المسلحة، التي انحازت مؤخرا لرئيس الوزراء آبي أحمد في حربه المستمرة منذ عامين، ضد المتمردين في منطقة تيجراي، تصاعدت منذ أن قررت الحكومة في أبريل الماضي دمج جميع القوات الإقليمية الخاصة في الجيش الوطني أو قوات الشرطة.

ورفضت ميليشيا فانو، تسليم أسلحتها، مما أدى لاندلاع اشتباكات مع القوات الاتحادية.

وقال جيزاشيو مولونه المتحدث باسم المنطقة، إنه لا توجد رحلات جوية إلى أمهرا منذ الأول من أغسطس الجاري، ولم يعلق متحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية على طلبات للتعليق.

وقالت السفارة الإسبانية في إثيوبيا في مذكرة بشأن السفر أمس الأربعاء: "بسبب عدم الاستقرار في أمهرا، نوصي المواطنين الإسبان بتجنب السفر لهذه المنطقة".

وقال جيتنيت اداني المتحدث باسم الجيش مطلع الشهر، إن الجيش سوف يتخذ إجراء ضد فانو لقيامها بزعزعة السلام.

ونقلت شبكة إثيوبيا الحكومية عن نائب رئيس الوزراء ديميكي ميكونين، القول أمس الأربعاء، إن المشاكل الأمنية في أمهرا تثير قلقا متزايدا.