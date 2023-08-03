وزير النقل الألماني يتوقع تحقيق خطوة كبيرة نحو انضباط مواعيد القطارات مع نهاية 2024

أعلن وزير النقل الألماني فولكر فيسينج، أنه يتوقع حدوث أول خطوة كبيرة نحو مزيد من الانضباط بالمواعيد بالقطارات بحلول نهاية عام 2024.

وقال فيسينج لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "الحالة السيئة لممراتنا الرئيسية هي المشكلة الأكثر الإلحاحا التي نباشرها الآن"، وأشار إلى أنه بمجرد إصلاح خط السكك الحديدية بين مدينتي فرانكفورت ومانهايم الذي سيتم قبل عيد الميلاد (الكريسماس) للعام القادم، سيكون هناك أول ممر ذي أداء عالي في ألمانيا، وبعد ذلك سيكون الوضع أفضل.

يشار إلى أن 7ر68% فقط من القطارات السريعة بألمانيا (أي سي إيه) كانت دقيقة في مواعيدها خلال الستة أشهر الأولى من هذا العام، بحسب هيئة السكك الحديدية الألمانية (دويتشه بان). ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى أوضاع كثيرة تتعلق بالبنية التحتية المنهكة. ومن المخطط حاليا القيام بإصلاح عام لأهم ممرات السكك الحديدية.