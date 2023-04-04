وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، قبل قليل، لائحة الاتهام الموجهة ضده بـ"الشرف العظيم" قبل ساعات من توجهه إلى المحكمة الاتحادية في واشنطن العاصمة.



وقال ترامب، عبر منصته للتواصل الإجتماعي "تروث سوشيال" تعليقا على اتهامه: "إنه لشرف عظيم"، مضيفا: "أنا الآن ذاهب إلى واشنطن العاصمة، ليتم توقيفي بتهمة تحدي الانتخابات الفاسدة والمزعجة والمسروقة".



وتابع: "شرف عظيم لأنني موقوف من أجلك. اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى !!! "، وفقا لما نقلته صحيفة "جارديان" البريطانية.



ومضى قائلا بتهكم: "أحتاج إلى لائحة اتهام أخرى لضمان انتخابي".



ويمثل دونالد ترامب الذي يقود حملة انتخابية يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض، خلال ساعات، أمام محكمة اتحادية في واشنطن لمواجهة تهم تتعلق بمناورات "جنائية" لقلب نتائج انتخابات 2020.



وتشير لائحة الاتهام الواقعة في 45 صفحة والتي نشرت الثلاثاء الماضي، بشكل ملحوظ إلى وجود "مشروع إجرامي" وتتهمه بتقويض أسس الديمقراطية الأمريكية، من خلال محاولة تغيير عملية فرز نتائج تصويت أكثر من 150 مليون أمريكي، وهي اتهامات غير مسبوقة وتُعتبر الأكثر جدية لأن ترامب كان آنذاك رئيسا في منصبه.



يذكر أن المحكمة التي ستوجه فيها التهم لترامب تقع قرب الكابيتول، مقر الكونجرس الأمريكي الذي اقتحمه مئات من أنصاره لمنع التصديق على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن في 6 يناير 2021.



وبعد صدور لائحة الاتهام الجديدة ضد ترامب، قال المحقق الخاص جاك سميث الذي أشرف على التحقيق، إن هذا الهجوم "شجعته أكاذيب" أطلقها المتهم خلال أشهر وتتعلق بوجود عمليات تزوير انتخابية مفترضة صبت في مصلحة بايدن.