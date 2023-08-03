العسومي يؤكد وقوف البرلمان العربي بجانب الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة

أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، دعم البرلمان للقضية الفلسطينية باعتبارها قضية العرب الأولى والمركزية ووقوفه الكامل بجانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.

وأكد أن فلسطين حاضرة دائما في كل تحركات البرلمان العربي على مستوى الدبلوماسية البرلمانية وعلى مستوى العمل البرلماني في اللجان والجلسات.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي، مندوب دولة فلسطين الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، اليوم الخميس، بمقر البرلمان بالقاهرة. وشدد "العسومي"، على أهمية توحيد المواقف والجهود لإبراز القضية الفلسطينية، وطرحها في كل المحافل الإقليمية والدوليةً وصولا لنيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعودة اللاجئين وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وبدوره، ثمن السفير العكلوك، الدورالذي يقوم به البرلمان العربي ولجنة فلسطين برئاسة رئيس البرلمان، ومواقفه المشرفة من دعم ومساندة ونصرة القضية الفلسطينية ودعم الحق الفلسطيني في كل المحافل الدولية.

وبحث الجانبان عدداً من الإجراءات وخطط التحرك المشترك وسبل التنسيق والتعاون، واتفقا على آلية للتنسيق وتبادل المعلومات دعماً للقضية الفلسطينية على كل الأطر السياسية والقانونية والتنموية.

كما اتفق الجانبان على عدد من القضايا ذات الأولوية ومنها، توسيع الاعتراف الدولي بفلسطين، وتعزيز الحراك الدولي من أجل تحريك عملية السلام على مبدأ حل الدولتين، ودعم صمود المقدسيين، وكذلك التحركات ذات الطابع القانوني سواء على مستوى محكمة العدل، والمحكمة الجنائية الدولية.