المعارضة الدنماركية تحتج على تحرك الحكومة لمنع إحراق المصحف

احتجت 7 أحزاب معارضة دنماركية، اليوم الخميس، على جهود الحكومة لجعل إحراق المصاحف مخالفا للقانون معتبرة أن سن تشريع بهذا الخصوص سيكون تقييدا غير مقبول لحرية التعبير.

وقالت أحزاب المعارضة، في بيان مشترك، إن حظر حرق المصاحف سيتعارض مع مبادئ حرية التعبير في الدنمترك، وأضافوا: "تتمسك جميع الأحزاب الموقعة أدناه بالحقوق المدنية الدنماركية الأساسية وتؤيد الرأي القائل بأن الحريات المدنية لا بد دوما أن تُقدّم على العقائد الدينية"، بحسب وكالة رويترز.

وتابع البيان أنه بالرضوخ للضغوط الخارجية، يمكن أن تفتح الحكومة الباب أيضا أمام تدخل الدول الأجنبية في السياسة الوطنية.

وقالت الأحزاب السبعة أنه "يتعين ألا يسود حق الاعتراض للرجل العنيف وألا يضع الحدود للسياسة الدنماركية والديمقراطية الدنماركية".

وتسبب غضب العالم الإسلامي من الإعتداء على نسخ من القرآن أمام سفارات دول مسلمة في الدنمارك والسويد في دفع حكومتي البلدين إلى القول إنهما ستبحثان سبل منع إحراق المصاحف بصورة قانونية.

وقال وزير العدل الدنماركي بيتر هوملجارد، لهيئة الإذاعة الوطنية الدنماركية، إن الحكومة ستواصل العمل نحو منع إحراق المصاحف على الرغم من الاحتجاج.

من الجدير بالذكر أن أحزاب المعارضة السبعة مجتمعة تملك 72 مقعدا في البرلمان من أصل 178 مقعدا، بينما تملك الحكومة التي تضم 3 أحزاب 88 مقعدا.