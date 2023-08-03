رئيس البرلمان العربي ومندوب فلسطين بالجامعة يتفقان على التنسيق المشترك لدعم القضية الفلسطينية

اتفق رئيس البرلمان العربي الدكتور عادل العسومي، والمندوب الدائم لفلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، على التنسيق المشترك لحث برلمانات العالم على دعم القضية الفلسطينية في المحافل الدولية وحصول فلسطين علي العضوية الدائمة بالأمم المتحدة.

وذلك خلال لقائهما اليوم الخميس، في إطار متابعة قرارات القمة العربية في كل ما يمكن أن يقدمه البرلمان العربي ومنظمات العمل العربي المشتركة. وتحدث السفير العكلوك، عن عمل المندوبية في زيادة تأثير جامعة الدول العربية من خلال ثلاثة محاور تشمل السياسي والقانوني والتنموي ومايمكن أن يقدمه البرلمان العربي في إطار هذه المحاور للقضية الفلسطينية، وتم الاتفاق على وضع آلية للتنسيق بين المندوبية ومكتب البرلمان العربي في إطار زيارات تبادلية، والعمل على ترتيب فعالية برلمانية عربية دولية بشأن القضية الفلسطينية. كما تم الاتفاق على التنسيق بين الطرفين لمخاطبة البرلمان لشخصيات دولية مدافعة عن القضية الفلسطينية ومناصرة لها لعقد ندوات أو إلقاء كلمات أمام البرلمان العربي، ومخاطبة البرلمان العربي للبرلمانات الأوروبية والأفريقية والدولية لحث حكوماتها على دعم القضية الفلسطينية والاعتراف بدولة فلسطين. وتم الاتفاق علي قيام وفود من البرلمان العربي بزيارة منظمات اقليمية ودولية لحث هذه المنظمات علي دعم القضية الفلسطينية،

ومخاطبة آليات العدالة الدولية وحثها على تفعيل لجان التحقيق لمسائلة الاحتلال ومعاقبته على جرائمه، وتحرك البرلمان العربي في منع عضوية إسرائيل في الاتحاد الإفريقي. حضر اللقاء مستشار أول الدكتور رزق الزعانين، وملحق دبلوماسي عُلا الجعب، ومن البرلمان العربي حضر الأمين العام الدكتور كامل شعراوي والمستشار ياسر كاسب.