برلين تدعم سفيرها في إسرائيل بعد تعرضه لانتقادات حادة من ساعر

أعلنت وزارة الخارجية الألمانية دعمها الصريح للسفير الألماني في إسرائيل، شتيفن زايبرت، وذلك في أعقاب الانتقادات التي وجهها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر لتصريحات زايبرت حول عنف المستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وصرح متحدث باسم الخارجية الألمانية في برلين، اليوم الاثنين، قائلاً: "الأمر المؤكد تماماً هو أن من مهام سفيرنا أيضاً التطرق إلى القضايا التي لدينا فيها خلافات".

وأضاف المتحدث، أن وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول اتصل بساعر مساء أمس الأحد، وأكد له أن زايبرت "داعم عن قناعة لدولة إسرائيل"، وأردف: "وبذلك يكون الموضوع قد أُغلق".

وأشار المتحدث إلى "ديناميكية المشاحنات على منصة إكس"، معتبراً أنها "ليست صيغة الحوار المثلى لحل الخلافات في الرأي"، وقال إن هذا ما دفع فاديفول للتحدث مباشرة مع ساعر.

وتابع المتحدث، أن الوزير الألماني شدد مجدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر حزماً ضد عنف المستوطنين في الضفة الغربية.

وكان ساعر كتب على المنصة: "يجد السفير زايبرت صعوبة في إدانة الهجمات على الإسرائيليين دون ذكر الفلسطينيين".

وأضاف: "من الجيد معرفة أن سفيرا جديدا سيأتي قريبا – شخص سيعزز العلاقات الألمانية-الإسرائيلية". كما اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية زايبرت بانعدام التعاطف مع إسرائيل.

ولم تلق انتقادات زايبرت لعنف المستوطنين قبولا. وكان السفير قد تحدث مساء أمس الأحد في منشوره على "إكس" عن يوم من الحزن والغضب عقب مقتل إسرائيلي جراء قصف من حزب الله وإصابة مئات آخرين بصواريخ إيرانية، كما أشار في الوقت نفسه إلى عنف المستوطنين ضد سكان قرى فلسطينية في الضفة الغربية. وكان قد سقط قتيل من المستوطنين في وقت سابق.

وبسبب انتقاده لعنف المستوطنين، اتهم ساعر زايبرت بـ"هوس تجاه اليهود الذين يعيشون في يهودا والسامرة"، قائلا إن ذلك يمنعه من إدانة مقتل يهودي على يد فلسطينيين. وتطلق الحكومة الإسرائيلية اسم يهودا والسامرة على مناطق في الضفة الغربية التي احتلتها إسرائيل في حرب الأيام الستة عام 1967.

وفي رد على منشور ساعر، أكد السفير زايبرت أن ألمانيا تقف إلى جانب إسرائيل في الحرب الحالية ضد إيران. وكتب الدبلوماسي على منصة إكس أن بلاده أدانت الهجمات الإيرانية على المدنيين الإسرائيليين و"الاستخدام الإجرامي للذخائر العنقودية علنا". وأضاف: "عنف المستوطنين يثير قلقنا الكبير، كما هو الحال لدى الرئيس الإسرائيلي وغيره من كبار الساسة".