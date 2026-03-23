الصحة اللبنانية: 1039 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ 2 مارس

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في تقريرها اليومي، استشهاد 10 أشخاص وإصابة 90 آخرين، ما يرفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 1039 شهيدا و2876 جريحا منذ توسيع العدوان في 2 مارس.

ووفق التقرير، فإن حصيلة الشهداء ضمت 118 طفلا و79 امرأة، فيما ضمت حصيلة الجرحى 380 طفلا و431 امرأة.

وفي 2 مارس الجاري، هاجم حزب الله (حليف إيران) موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على اعتداءاتها المتواصلة على لبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ نوفمبر 2024، واغتيال المرشد الإيراني السابق علي خامنئي.

وفي اليوم ذاته، وسعت إسرائيل عدوانها على لبنان عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في جنوب وشرق البلاد، كما شرعت في 3 مارس في توغل بري محدود بالجنوب.