قوات الاحتلال تعتقل 30 فلسطينيا والحصيلة تتجاوز 9920 منذ 7 أكتوبر

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ، أمس واليوم السبت، 30 فلسطينيا على الأقل من الضّفة الغربية، بينهم صحفيان، إضافة إلى أطفال، وأسرى سابقين.

وقال نادي الأسير وهيئة شئون الأسرى والمحررين في بيان مشترك، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات: جنين، ونابلس، ورام الله، وبيت لحم، وطولكرم، والخليل، وطوباس، والقدس، إلى جانب تنفيذها اعتداءات وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتّخريب وتّدمير منازل وممتلكات المواطنين.

وذكر البيان، أنّ حصيلة الاعتقالات بعد السابع من أكتوبر، بلغت أكثر من 9920، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن.

وأوضح أن حملات الاعتقال هذه تشكّل أبرز السّياسات الثّابتة، والممنهجة التي تستخدمها قوات الاحتلال، كما أنها من أبرز أدوات سياسة «العقاب الجماعيّ»، التي تشكّل كذلك أداة مركزية لدى الاحتلال في استهداف المواطنين، في ظل العدوان الشامل على شعب فلسطين، والإبادة المستمرة في غزة.