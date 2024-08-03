مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق: الانتقام الإيراني لاغتيال هنية سيكون قويا ومؤثرا

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، إن العالم يشهد صرعًا موسعًا بين إسرائيل وإيران، في أعقاب اغتيال القائد العسكري في حزب الله اللبناني فؤاد شكر، ورئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية.

وتوقع بولتون، خلال تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط»، أن «يكون الانتقام الإيراني لاغتيال هنية مؤثراً وقوياً»، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «سبوتنيك»، اليوم السبت.

وأكمل: «يبدو أن إيران ستفعل شيئاً مؤثراً ومهماً للغاية، وهو ما ظهر في أداء المرشد الإيراني صلاة الجنازة على نعش هنية في مراسم واسعة، بالإضافة إلى خطابه الذي تعهد فيه بالرد بقسوة».

وأكد أن الرد الإيراني المرتقب سيختلف هذه المرة عما حدث في أبريل الماضي، حينما أطلقت إيران 320 صاروخا وطائرة دون طيار على إسرائيل دون أن تحدث تأثيراً كبيراً.

وذكر أن «فشل إيران في حماية أشخاص مثل إسماعيل هنية خلال استضافته في طهران يضع المرشد في حرج شديد».

وأضاف: «لذا فإن التوقعات تشير إلى أنه سيكون هناك رد إيراني قوي جداً قد يستهدف أهدافاً في إسرائيل، ويتسبب في سقوط عدد من الضحايا، والتسبب في الكثير من الأضرار».

وأكد بولتون أن «اغتيال هنية، الذي يعد كبير المفاوضين السياسيين لحركة حماس، سيؤثر كثيراً على مفاوضات وقف إطلاق النار، التي سعت إدارة بايدن إلى إحراز انتصار سياسي من خلالها».