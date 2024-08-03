إلقاء القبض على المتهم بقتل شخص في الفيوم بسبب خلاف مالي

تمكن ضباط مباحث مركز الفيوم من إلقاء القبض على المتهم بقتل شخص في مشاجرة بقرية هوارة عدلان بمحافظة الفيوم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمود أبو بكر، مأمور مركز شرطة الفيوم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بمقتل شخص على يد آخر إثر مشاجرة في قرية هوارة عدلان بدائرة المركز.

انتقل فريق من ضباط المباحث، برئاسة الرائد أحمد فريتم، رئيس مباحث مركز الفيوم، إلى مكان الواقعة. تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه رمضان م. س، البالغ من العمر 33 عامًا، وهو عاطل ومقيم بقرية هوارة عدلان، والمتهم علاء ك. ك، البالغ من العمر 28 عامًا، وهو عامل مقيم بنفس القرية. وكان سبب المشاجرة خلافات مالية سابقة، حيث قام المتهم بالتعدي بالضرب على المجني عليه بواسطة "شومة" كانت بحوزته، مما أدى إلى إصابته بجروح قاتلة.

بمواجهة المتهم، أقر بارتكابه الواقعة على النحو المذكور، وأرشد عن السلاح المستخدم. تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.



