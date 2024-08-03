جيش الاحتلال يزعم القضاء على خلية بطولكرم كانت في طريقها لتنفيذ هجوم

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، القضاء على خلية بمخيم طولكرم كانت في طريقها لتنفيذ هجوم، وذلك بالتعاون مع الشاباك.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، أن «الجيش هاجم في منطقة قرية قفين، بتوجيه استخباراتي من الشاباك وبواسطة طائرة تابعة لسلاح الجو، سيارة كانت تقل 5 أشخاص كانوا في طريقهم لتنفيذ عملية إرهابية».

واستشهد، صباح اليوم السبت، خمسة شبان، جراء قصف طائرة احتلال مسيرة، مركبة كانوا يستقلونها على طريق زيتا-عتيل شمال طولكرم.

وأفاد مدير مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي بطولكرم، بوصول جثامين خمسة شهداء متفحمة، تم التعرف على أحدهم وهو الشهيد هيثم نور الدين بليدي (25 عاما) من مخيم طولكرم.

من جانبها، أفادت قناة «الأقصى» الفلسطينية، أن «الشهيد هيثم بليدي، هو أحد قادة كتائب القسام في مخيم طولكرم».

وكانت طائرة الاحتلال المسيرة قصفت بصاروخين مركبة كان يستقلها خمسة شبان، ما أدى إلى استشهادهم، واشتعال المركبة بشكل كامل بمن فيها.

واقتحمت قوات الاحتلال بعد القصف موقع الحدث، وحاصرت المكان ومنع المواطنين من الوصول للمركبة، إلا أن طواقم الإسعاف والمواطنين كانوا قد تمكنوا من انتشال الشهداء ونقلهم إلى المستشفى.

ونعت فصائل العمل الوطني في المحافظة الشهداء، وأعلنت الإضراب الشامل والحداد على أرواح الشهداء، ونددت بجريمة الاغتيال الجبانة بدم بارد، وحملت الاحتلال والمجتمع الدولي المسئولية.