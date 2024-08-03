 الشيخ يزور بعثة الإسماعيلي في قطر - بوابة الشروق
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الشيخ يزور بعثة الإسماعيلي في قطر

محمود عيسى
نشر في: السبت 3 أغسطس 2024 - 7:38 م | آخر تحديث: السبت 3 أغسطس 2024 - 7:38 م

حرص أحمد الشيخ، لاعب الإسماعيلي، مقابلة زملائه بالفريق في قطر بعد وصول البعثة إلى الدوحة استعدادا لمواجهة السد القطري وديًا يوم الإثنين المقبل، على ستاد جاسم بن حمد، فى إطار احتفالات الدراويش بمرور 100 عام على تأسيس النادى.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادى الإسماعيلى صوراً من وصول البعثة للدوحة وسط وجود وفد رسمى فى استقبالها.

وزار الشيخ زملائه بفندق إقامة الفريق في قطر.

ويخوض أحمد الشيخ فترة علاجية وتأهيلية بأكاديمية أسباير في قطر، بعد إصابته القوية بغضروف الركبة، والتي على أثرها غاب عن الملاعب لقرابة الـ4 أشهر.


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