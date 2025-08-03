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أعلن الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى أن الحد الأدنى لكلية الهندسة بتنسيق الجامعات 2025 لطلاب شعبة العلمي رياضة بلغ 89.8%.

وأتاحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى إلكترونيا لطلاب الثانوية العامة شعبة العلمي علوم والعلمي رياضة والأدبي النظامين الحديث والقديم.

ويمكن لطلاب الثانية العامة الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى عبر الموقع الرسمي لمكتب تنسيق الجامعات عبر هذا الرابط مستخدما اسم الطالب ورقم الجلوس: http://www.tansik.digital.gov.eg/.

وتنطلق مرحلة تقليل الاغتراب والتحويلات المناظرة وغير المناظرة للطلاب الذين تم ترشيحهم خلال مرحلة التنسيق الأولى خلال أيام عقب إعلان نتيجة تنسيق المرحلة الثانية حيث من المقرر عقد المرحلتين معا.