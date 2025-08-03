استشهاد عدد من الفلسطينيين الباحثين عن المساعدات بنيران إسرائيلية في غزة

استشهد 10 فلسطينيين على الأقل بعدما فتحت القوات الإسرائيلية النار بالقرب من موقعين لتوزيع المساعدات تديرهما المؤسسة الإنسانية في غزة المدعومة من إسرائيل بينما كانت حشود من الفلسطينيين الجياع يبحثون عن الطعام مجددا،حسبما أفاد شهود عيان ومسؤولون صحيون يوم السبت .

جاءت هذه الحادثة بعد يوم من زيارة مسؤولين أمريكيين لأحد المواقع، حيث وصف السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، عملية التوزيع المضطربة بأنها "إنجاز مذهل".

وقال فارس عوض، رئيس خدمة الإسعاف والطوارئ في وزارة الصحة في غزة، إن 19 شخصا آخرين قتلوا بالرصاص بينما كانوا يتجمعون بالقرب من معبر زيكيم من إسرائيل على أمل الحصول على المساعدات.

ومر ما يقرب من أسبوع منذ أن أعلنت إسرائيل، تحت ضغط دولي وسط مشاهد متزايدة لأطفال يتضورون جوعا، عن هدن إنسانية محدودة وإنزالات جوية تهدف إلى إيصال المزيد من الطعام لأكثر من 2 مليون شخص في غزة. وهم يعتمدون الآن بشكل كبير على المساعدات بعد ما يقرب من 22 شهرا من الحرب.

لكن الأمم المتحدة وشركاءها والفلسطينيين يقولون إن القليل جدا من المساعدات يصل، مع تكدس إمدادات لأشهر خارج غزة في انتظار موافقة إسرائيلية. ويجري تجريد معظم الشاحنات التي تدخل من الإمدادات من قبل أشخاص يائسين وجماعات إجرامية قبل أن تصل إلى المستودعات للتوزيع.

وقال خبراء هذا الأسبوع إن "أسوأ سيناريو للمجاعة" يحدث الآن. وقالت وزارة الصحة في القطاع يوم السبت إن سبعة فلسطينيين، من بينهم طفل، لاقوا حتفهم لأسباب مرتبطة بسوء التغذية خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الحكومة الألمانية عبر المتحدث باسمها ستيفان كورنيليوس إن المساعدات "أبعد ما تكون عن كونها كافية". وقالت الأمم المتحدة إن هناك حاجة إلى 500 إلى 600 شاحنة مساعدات يوميا.

ويخشى عائلات الرهائن الخمسين الذين ما زالوا في غزة أنهم يتضورون جوعا أيضا، ويلقون باللوم على حماس، بعد أن نشر المسلحون صورا لرهينة هزيل، إفيتار ديفيد.

المزيد من الوفيات بالقرب من مواقع مؤسسة غزة الإنسانية

وبالقرب من موقع توزيع تابع لمؤسسة غزة الإنسانية، وصف يحيى يوسف، الذي جاء لطلب المساعدة صباح السبت، مشهدا مثيرا للذعر بات مألوفا بشكل مأساوي. فبعد أن ساعد في نقل ثلاثة مصابين بطلقات نارية، قال إنه نظر حوله فرأى آخرين ممددين على الأرض ينزفون.

وقال يوسف: "إنها نفس الحلقة اليومية". وقال عمال صحيون إن ثمانية أشخاص على الأقل قُتلوا. وقال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق طلقات تحذيرية على تجمع يقترب من قواته.