أصيب إمام مسجد بطعنة نافذة بمطواة داخل مسجد أبو بكر الصديق بمركز فرشوط بمحافظة قنا، اليوم، ثم لاذ الجاني بالفرار، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا يفيد بإصابة الشيخ ممدوح محمود حسين البالغ من العمر ٥٣ عامًا، إمام وخطيب المسجد، بعد تعدي مجهول عليه بسكين أثناء تواجده داخل المسجد.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث فور ورود البلاغ، وتم فرض كردون أمني بمحيط المسجد وبدء معاينة مسرح الجريمة، كما جرى نقل المصاب إلى مستشفى فرشوط المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وكشفت التحريات الأولية عن تلقي المجني عليه طعنة مفاجئة من مجهول فرّ من مكان الحادث وسط حالة من الفوضى والذهول، كما تحفظت قوات الأمن على كاميرات المراقبة المحيطة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، واستدعت عددًا من الشهود لسماع أقوالهم، وطلبت تقريرًا طبيًا مفصلًا عن حالة المصاب، كما أمرت بسرعة ضبط المتهم وتحديد دوافع الجريمة.