انطلاق العمل بمقر مجلس النواب في العاصمة الإدارية الجديدة

جبالي يحث المواطنين على المشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، انطلاق العمل رسميا من مقر مجلس النواب بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونقل العمالة تدريجيا للمقر الجديد.

ووجه جبالي خلال لقاءه مع المحررين البرلمانيين اليوم رسالة لجموع المصريين يحثهم على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ، مؤكدا أن الترشح والتصويت حق دستوري لكل مواطن.

وأكد جبالي، أن الخروج وإدلاء المواطن برأيه بكل حرية يدل على وعي الشعب المصري العظيم ودعمه لمؤسساته الدستورية.

وأوضح دور مجلس الشيوخ في إثراء الحياة السياسية، مشيرا إلى دوره التشريعي في مراجعة التشريعات التي يرسلها إليه المجلس أو ودوره البحثي وإصدار التوصيات القيمة للحكومة.

وذكر أن بعض وسائل الإعلام في الخارج تحاول التقليل من دور البرلمان، مؤكدا أهمية الدور الرقابي للمجلس على الحكومة الذي كان واضحا من خلال طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة والأدوات البرلمانية.

وأشار جبالي إلى الدور التشريعي لمجلس النواب كما وكيفا حيث أقر المجلس تشريعات مهمة تمس المواطن وتشريعات تاريخية مثل قانون الإجراءات الجنائية.



وقال جبالي "لا يوجد قانون دائم ولا أبدى وهناك قياس للأثر التشريعي والمهم عند مراجعة أو إعداد تشريع هو عدم مخالفة التشريع للدستور ولا يوجد أي شبهة دستورية في أي تشريع".

وشدد على أن "لا يوجد مشروع قانون مر بليل كما ردد البعض"، مؤكدا أن كافة القوانين تتم مناقشتها باستفاضة.

وأشار إلى تشكيل لجنة فرعية لإعداد قانون الإجراءات الجنائية، وإجراء حوارات مجتمعية بشأن قانون العمل والمسئولية الطبية.