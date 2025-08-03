مدرب نيوكاسل: لا أعرف موقف إيزاك

اعترف إيدي هاو، المدير الفني لنادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، أنه لا يعرف موقف مهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك، من العودة لتدريبات الفريق.

وارتبط اسم إيزاك خلال الأيام الماضية، بالانتقال لصفوف ليفربول، ومع تمسك ناديه باستمراره تغيب اللاعب عن تدريبات الفريق، وذهب إلى إسبانيا حيث خاض تدريبات منفردة في ملعب ريال سوسيداد فريقه السابق.

وقال إيدي هاو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي عقب مباراة توتنهام الودية اليوم: «بالتأكيد أتمنى عودة إيزاك هذا الأسبوع، لكنني لا أعرف حتى الآن.. هناك أشخاص آخرون يتعاملون مع الوضع هناك في إنجلترا».

وتعادل نيوكاسل يونايتد مع توتنهام بهدف لكل فريق، في المباراة الودية التي جمعت الفريقين عصر اليوم، الأحد، ضمن الجولة الآسيوية، استعدادًا للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» والذي ينطلق يوم 15 أغسطس الجاري.

من جهتها كتبت شبكة «سكاي سبورتس» أن إيزاك عاد إلى إنجلترا، على أن ينتظم لتدريبات الفريق الجماعية، بمجرد عودة اللاعبين من الجولة التحضيرية في آسيا.

وتأتي عودة إيزاك بعد يوم من رفض إدارة ناديه عرض ليفربول المقدر بـ 110 ملايين جنيه إسترليني، في الوقت ذاته، قرر ليفربول عدم تقديم عرض جديد قبل الحصول على تأكيد من نيوكاسل أنه مستعد للتفاوض.