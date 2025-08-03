وزير الخارجية الإندونيسي يعلن عزم بلاده إرسال 10 آلاف طن من المساعدات الغذائية إلى فلسطين

صرح وزير الخارجية الإندونيسي سوجيونو، بأن الحكومة الإندونيسية سترسل قريبا 10 آلاف طن من الأرز كمساعدات إلى فلسطين، للمساهمة في التخفيف من الأزمات الإنسانية والغذائية الناجمة عن الحصار والعدوان الإسرائيلي المستمر.

ونقلت وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا) عن سوجيونو قوله: "سنرسل أيضا مساعداتنا الغذائية، المتمثلة في 10 آلاف طن من الأرز، إلى فلسطين قريبا"، وذلك خلال تجمع لدعم فلسطين أمام النصب التذكاري الوطني (موناس) اليوم الأحد، وفقا لبيان مكتوب.

وأكد أن هذه المساعدة تجسد خطوات عملية من جانب إندونيسيا لدعم نضال الشعب الفلسطيني، وهو ما وصفه بأنه "تفويض دستوري والتزام وطني".

وبحسب الوزير، فقد وزعت إندونيسيا أكثر من 4400 طن من الإمدادات اللوجستية، وقدمت مئات المليارات من الروبيات كمساعدات إنسانية إلى غزة.

وأضاف أن دعم إندونيسيا الثابت لفلسطين يتماشى مع التزام الرئيس برابوو سوبيانتو بجعل القضية الفلسطينية إحدى أولويات حكومته منذ اليوم الأول.