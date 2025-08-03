ثوران بركان في الشرق الأقصى الروسي لأول مرة منذ قرون

ثار بركان في شبه جزيرة كامشاتكا في أقصى شرق روسيا ليلة الأحد، وهو ثوران قال علماء إنه يحدث لأول مرة منذ مئات السنين، وذلك بعد أيام من زلزال هائل بقوة 8ر8 درجة على مقياس ريختر.



وأطلق بركان كراشينينيكوف الرماد إلى ارتفاع 6 كيلومترات (7ر3 ميل) في السماء، وفقا لموظفي محمية كرونوتسكي، حيث يقع البركان. وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية سحب كثيفة من الرماد ترتفع فوق البركان.

وكتبت وزارة الطوارئ في كامشاتكا على تطبيق تيليجرام أثناء ثوران البركان أن عمود الرماد ينتشر شرقا من البركان نحو المحيط الهادئ. وأشارت إلى أنه لا توجد مناطق مأهولة بالسكان على مسار الرماد، ولم يتم تسجيل سقوط رماد في المناطق المأهولة بالسكان.



وصاحب ثوران البركان زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر ودفع السلطات إلى إصدار تحذير من حدوث موجات مد عالية (تسونامي) لثلاث مناطق من كامشاتكا. وألغت وزارة خدمات الطوارئ الروسية التحذير من تسونامي في وقت لاحق.



وقالت أولجا جيرينا، رئيسة فريق الاستجابة للثوران البركاني في كامشاتكا لوكالة ريا نوفوسي للأنباء إن "هذا هو أول ثوران مؤكد تاريخيا لبركان كراشينينيكوف خلال 600 عام".