الأمم المتحدة: مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب قبالة سواحل اليمن

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة مقتل 68 مهاجرا أفريقيا، وفقدان 74 آخرين، بعد انقلاب قاربهم اليوم الأحد في المياه قبالة سواحل اليمن.



وصرح عبدالستار إيسويف، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، لوكالة أسوشيتد برس بأن القارب الذي كان على متنه 154 مهاجرا إثيوبيا، انقلب قبالة سواحل محافظة أبين اليمنية.



وقال إيسويف إن 12 مهاجرا نجوا من حادث غرق القارب، مضيفا أن الأمواج جرفت جثث 54 مهاجرا إلى شاطئ مديرية خنفر اليمنية، فيما تم العثور على 14 آخرين متوفين في موقع مختلف وتم نقل جثثهم إلى مشرحة أحد المستشفيات.