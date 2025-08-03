وفاة شخص إثر سقوطه خلال حفل لفرقة الروك البريطانية أويسيس في استاد ويمبلي بلندن

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قالت فرقة الروك البريطانية الشهيرة أويسيس، اليوم الأحد، إن أعضائها "يشعرون بالصدمة والحزن" بعد وفاة شخص إثر سقوطه خلال حفل أقامته الفرقة في استاد ويمبلي بلندن.

وقالت شرطة العاصمة لندن إن رجال الشرطة والمسعفين استجابوا لبلاغات عن شخص مصاب قبيل الساعة 10:30 مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي (21:30 بتوقيت جرينتش).

وأضافت الشرطة أنه تم العثور على شخص في الأربعينيات من عمره "وقد تعرض لإصابات تتسق مع حالة سقوط"، وقد تم إعلان وفاته في موقع الحادث.

وحثت الشرطة أي شخص شاهد ما حدث أو التقط مقطع فيديو للحادث بهاتفه على التواصل معها.

وقالت فرقة أويسيس في بيان: "نشعر بالصدمة والحزن لسماع نبأ الوفاة المأساوية لأحد المعجبين خلال الحفل الليلة الماضية"، وقدمت "أحر التعازي لعائلة الشخص المعني وأصدقائه".

وقالت إدارة استاد ويمبلي إن حفل اليوم الأحد سيقام كما هو مخطط له.