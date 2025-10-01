الفلبين: زلزال قوي يتسبب في خسائر مادية وبشرية

هز زلزال قوي بلغت قوته 6.9 درجة على مقياس ريختر وسط الفلبين مساء اليوم الثلاثاء، ما دفع السكان إلى الخروج إلى الشوارع، وتسبب في تسجيل إصابات وانهيار عدد من المباني وإصدار تحذير محلي من موجات مد عالية "تسونامي".

وكان مركز الزلزال على بعد نحو 17 كيلومترا شمال شرق مدينة بوجو في إقليم سيبو، و512 كيلومترا جنوب العاصمة مانيلا.

وأصدر المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل تحذيرا من تسونامي ونصح الناس بالابتعاد عن السواحل في سيبو وفي إقليمي ليتي وبيليران القريبتين بسبب احتمال ارتفاع الأمواج إلى مستوى متر.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن تيرسيتو باكولكول، مدير المعهد قوله "هذا يعتبر زلزالا قويا للغاية. نحن نتوقع حدوث أضرار وهزات ارتدادية".

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي انهيار مبان، من بينها كنيستان في إقليم سيبو، وهروب حشود في حالة ذعر في سوق عام في مدينة سيبو. كما تم إجلاء العشرات من المرضى في مستشفى سيبو وهم الآن في الهواء الطلق.

وأفادت وسائل إعلام محلية بتسجيل "عدة وفيات" في مدينة سان ريميجيو في إقليم سيبو، حيث كانت تقام مباراة في كرة سلة في مجمع رياضي عندما وقع الزلزال.

كما تسبب الزلزال في انقطاع الكهرباء في مدينة دانبانتايان بإقليم سيبو.

ولا تزال أقاليم وسط الفلبين تتعافى من العاصفة التي ضربتها يوم الجمعة، ما أدى إلى مقتل 27 شخصا على الأقل معظمهم بسبب الغرق وسقوط الأشجار، وانقطاع الكهرباء في مدن وبلدات بأكملها وإجبار عشرات الآلاف من السكان على إخلاء منازلهم.