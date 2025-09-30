مبابي بعد خماسية كايرات: الفوز لا ينسينا كابوس الديربي أمام أتلتيكو

أكد الفرنسي كيليان مبابي، نجم ريال مدريد، أن الانتصار الكبير على كايرات ألماتي الكازاخستاني بخماسية نظيفة في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا، لن يُنسي الفريق مرارة الهزيمة القاسية أمام أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

وقال مبابي في تصريحات لشبكة موفيستار عقب اللقاء:"علينا ألا ننسى أبدًا ما حدث في الديربي. حتى لو مر الوقت، يجب أن يبقى في أذهاننا كدرس حتى نتطور ونصبح أقوى، وحتى لا نسمح بتكرار مثل هذه الهزيمة مرة أخرى".

وأضاف هداف الريال، الذي سجل هاتريك في شباك كايرات:"أنا سعيد بالفوز اليوم، لكن ما يشغلني هو خدمة الفريق. لا أبخل بأي جهد على أرض الملعب، وحتى إذا لم أسجل، سأقاتل لمساعدة زملائي على تحقيق الألقاب".

وكان ريال مدريد قد خسر ديربي العاصمة أمام أتلتيكو بخمسة أهداف مقابل هدفين في الجولة السابعة من الليجا، قبل أن يعود بقوة في دوري الأبطال بانتصار ساحق عزز به صدارته للمجموعة.