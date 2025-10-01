 البرتغال تشدد قانون الهجرة عن طريق أصوات اليمين الشعبوي - بوابة الشروق
الأربعاء 1 أكتوبر 2025 12:35 ص القاهرة
البرتغال تشدد قانون الهجرة عن طريق أصوات اليمين الشعبوي

علم البرتغال
مدريد (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 10:35 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 - 10:35 م

وافق البرلمان البرتغالي على قانون مشدد للهجرة عن طريق أصوات اليمينيين الشعبويين المنتمين لحزب تشيجا (وتعني كفى).

ووافقت الحكومة المحافظة بقيادة رئيس الوزراء لويس مونتينجرو على المسودة المثيرة للجدل عقب شهور من النقاشات المحتدمة في البرلمان في لشبونة. وتزيد القواعد الجديدة من صعوبة لم شمل أسر المهاجرين.

وصوت الحزب الاشتراكي ومجموعات يسارية أخرى ضد المقترح.

وقالت أندريا جالفاو، عضوة البرلمان عن التكتل اليساري، أثناء النقاش قبل التصويت إنه "قانون قاس يستهدف الأجانب" ويفصل الآباء عن أطفالهم وزوجاتهم.

ووافق البرلمان البرتغالي في الصيف على نسخة مبدئية من القانون تنظم "دخول الأجانب وإقامتهم وخروجهم وترحيلهم".


