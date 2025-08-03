السكة الحديد: انطلاق القطار الثالث لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بتشغيل القطار المخصوص الثالث لتيسير العودة الطوعية للمواطنين السودانيين المقيمين بمصر والراغبين في العودة إلى وطنهم، وذلك ضمن الجهود المبذولة من قبل الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية لتقديم كافة التسهيلات الضرورية وتوفير وسائل نقل آمنة وكريمة ومدعومة، حتى وصولهم إلى ميناء السد العالي النهري وصولا إلى دولة السودان.



وقالت الهيئة، في بيان اليوم الأحد، إن هذا يأتي استمرارا للدور المصري الداعم للأشقاء السودانيين وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، لرئيس وقيادات هيئةالسكك الحديدية باتخاذ كافة الإجراءات والآليات التي تساهم في تسهيل العودة الطوعية للأشقاء السودانيين.



وأضافت الهيئة أن الهيئة قامت بتسيير القطار رقم 1940 (درجة ثالثة مكيفة) اليوم الأحد، حيث انطلق من محطة القاهرة في تمام الساعة 11:00 صباحًا، ليصل إلى محطة السد العالي في الساعة 23:40 مساءً ، على أن يعود القطار نفسه برقم 1945 (درجة ثالثة مكيفة) لخدمة جمهور الركاب ، حيث يغادر من محطة أسوان إلى القاهرة غدا الاثنين الساعة 20:30 مساءً، ليصل إلى القاهرة صباح اليوم التالي في الساعة 09:25 صباحا.



من جانبهم عبر المواطنين السودانيين على متن القطار الذي يحمل قرابة ألف مواطن عن امتنانهم الدولة المصرية التي كانت ملاذا لهم في أصعب الظروف، وللشعب المصري الذي قدم لهم كل الدعم ومشاعر الأخوة الصادقة، وأشاروا إلى أنهم يعودون اليوم إلى السودان بفضل التنسيق والتنظيم الجيد والسفر عبر القطارات التي تخفف مشقة الرحلة وتوفر الراحة والأمان خلال الانتقال من القاهرة إلى أسوان، حيث تسكمل الأسر رحلتها إلى وادي حلفا، مؤكدين أنها ليست مجرد رحلة بل جسر إنساني يعيد الأمل للعائدين إلى وطنهم وبناء مستقبل أفضل لأبنائهم.



ويأتي ذلك استكمالًا لسلسلة القطارات التي تم تشغيلها لنفس الغرض خلال الأسبوعين الماضيين، في إطار التزام مصر الثابت بتقديم كافة صور الدعم للمواطنين السودانيين، وتسهيل عودتهم الطوعية لبلدهم الشقيق.



وجددت هيئة السكة الحديد القومية حرصها علي توفير كافة الإمكانات الفنية واللوجستيىة لتنفيذ هذه المهمة الوطنية وتيسير انتقال الركاب في ظروف أكثر راحة وتنظيم، وذلك انطلاقا من الروابط التاريخية العميقة بين شعبي وادي النيل، متمنية للمواطنين السودانيين سلامة الوصول والعودة الآمنة إلى وطنهم العزيز.