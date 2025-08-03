أمريكا: نفوق حوت بعد اصطدامه بقارب صغير قبالة سواحل نيوجيرسي

نفق حوت من نوع المينك قبالة سواحل نيوجيرسي إثر اصطدام كاد أن يقلب قاربا صغيرا، وأدى إلى سقوط أحد الأشخاص في الماء.

ويُظهر مقطع فيديو نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي للاصطدام الذي وقع في خليج بارنيجات بعد ظهر أمس السبت، القارب المزود بمحرك وهو يهتز بفعل الاصطدام، فيما بدا الحوت البالغ طوله نحو 20 قدما (6 أمتار) وهو يضرب الماء بالقرب من القارب قبل أن يسبح مبتعدا.

وتمكن الشخص الذي سقط في الماء من البقاء طافيا إلى جانب القارب.

وتم العثور على الحوت نافقا بعدما استقر فوق لسان رملي في مياه ضحلة. وقال مركز الثدييات البحرية، وهو منظمة غير ربحية مختصة بإنقاذ وإعادة تأهيل وإطلاق الكائنات البحرية، إن الظروف المرتبطة بحركة المد والجزر حالت دون تمكن السلطات البحرية من الاقتراب من الحوت.

ومن المقرر سحب الحوت إلى حديقة في ولاية نيو جيرسي صباح غد الاثنين لإجراء تشريح بيطري لتحديد سبب النفوق.