أوكرانيا: روسيا تنشر 9 آلاف جندي إضافي شهريا

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قال القائد العام للجيش الأوكراني أولكسندر سيرسكي اليوم الثلاثاء، إن روسيا قادرة على إرسال 9 آلاف جندي إضافي شهريا للقتال في أوكرانيا على الرغم من تكبدها خسائر فادحة.

وكتب سيرسكي على فيسبوك، أن الجيش الروسي يهدف إلى تشكيل 10 فرق أخرى بحلول نهاية العام.

وقال قائد الجيش: "ليس لدينا خيار سوى مواصلة إجراءات التعبئة، وتحسين التدريب القتالي، وتعزيز مكون المسيرات في قواتنا المسلحة".

وقدر سيرسكي عدد الخسائر الروسية في الحرب بأكثر من 33 ألف جندي في يوليو الماضي.

وقال سيرسكي إن الوضع حرج بشكل خاص في أجزاء من الجبهة بالقرب من بوكروفسك، ودوبروبوليا، ونوفوبافليفكا في شرق أوكرانيا.

وفي الأيام الأخيرة، أفاد مراقبون عسكريون من الجانبين بتحقيق مكاسب إقليمية روسية خاصة بالقرب من بوكروفسك وميرنوهراد في منطقة دونيتسك.

ووفقا للتقارير، فإن القوات الأوكرانية المتبقية مهددة بشكل متزايد بالقطع، حيث يبلغ طول الممر المتبقي إلى المناطق التي تسيطر عليها أوكرانيا حوالي 15 كيلومترا فقط.

ويذكر أن الوضع بالنسبة للقوات الأوكرانية يتدهور أيضا في كوستيانتينيفكا، وهي مركز صناعي سابق في المنطقة.