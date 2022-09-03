تُجرى غدًا الأحد عملية التصويت على اختيار نقيب عام جديد للمحامين، خلفًا للراحل رجائي عطية، من بين 18 مرشحًا، وفقًا للكشوف التي أعلنتها اللجنة المشرفة على الانتخابات، داخل 26 لجنة اقتراع، موزعة على أرجاء محاكم الإسكندرية، بالتزامن مع باقي محافظات الجمهورية.

ويتوافد المحامين على مقار لجان الاقتراع التي أعدتها النقابة الفرعية في الإسكندرية، حيث تتمركز في: مجمع محاكم المنشية بواقع 19 لجنة انتخابية، و3 لجان في محكمة الدخيلة، ومثلهم في محكمة محرم بك، ولجنة واحدة في مقر محكمة برج العرب.

وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل من هيئة قضايا الدولة، بواقع مستشار لكل لجنة، حيث أن عدد المحامين الذين لهم حق التصويت في محافظة الإسكندرية، بلغ 26 ألفًا و352 محاميًا.