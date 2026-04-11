عضوة بالبرلمان الباكستاني: تمديد المفاوضات وارد في ظل تباين شروط واشنطن وطهران

قالت سحر كامران، عضوة بالبرلمان الباكستاني، إن المؤشرات الحالية ترجح عدم صدور نتائج حاسمة من الجولة الأولى لمفاوضات إسلام آباد، مرجحة امتداد هذه المحادثات إلى جولات إضافية خلال الأيام المقبلة.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حساني بشير على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن الوفدين الأمريكي والإيراني يطرحان شروطاً معقدة، خاصة فيما يتعلق بالبرنامج الصاروخي الإيراني، وهو ما يجعل التوصل إلى اتفاق شامل أمراً صعباً في المدى القريب.

وأكدت أن دونالد ترامب يسعى إلى الظهور بمظهر المنتصر، ما يفسر تصعيده الخطابي، في حين تستخدم إيران أوراق ضغط قوية، ما يضع الطرفين في معادلة تفاوضية دقيقة تتطلب تنازلات متبادلة.

وأشارت إلى أن استمرار الجهود الدولية والوساطة الباكستانية قد يسهم في تقريب وجهات النظر، لافتة إلى أن الرسائل الحالية تحمل قدراً من الإيجابية، مع احتمالات التوصل إلى اتفاقات جزئية تمهد الطريق نحو تهدئة أوسع في المنطقة.