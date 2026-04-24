ترامب يمدد الإعفاء من قانون جونز لمدة 90 يوما لتهدئة أسواق النفط

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتمديد الإعفاء من قانون جونز لمدة 90 يوما، لتخفيف متطلبات الشحن للولايات المتحدة والمساعدة في تهدئة أسواق النفط المتقلبة، على خلفية حرب إيران.

كان ترامب أعلن في بادئ الأمر إعفاء لمدة 60 يوما، في منتصف مارس، وتم اعتبار أن هذه الخطوة سوف تساعد على استقرار أسعار الطاقة وتسهل على المزيد من السفن الإبحار إلى الولايات المتحدة عقب إغلاق واشنطن لمضيق هرمز.

وجاء في منشور لمتحدث صحفي باسم البيت الأبيض عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن: "بيانات جديدة، تم جمعها منذ الإعفاء الأول، كشفت أن إمدادات أكثر بكثير تمكنت من الوصول إلى المواني الأمريكية في وقت أسرع".