جاسبريني يتمسك بالهدوء بعد رحيل رانييري: تركيزي على روما فقط

اختار جيان بييرو جاسبريني، المدير الفني لفريق روما، الابتعاد عن أي تصعيد إعلامي عقب مغادرة كلاوديو رانييري لمنصبه داخل النادي، مؤكدًا أن أولويته تنحصر في العمل الفني مع الفريق.

وتحدث جاسبريني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة بولونيا، والذي جاء بعد فترة قصيرة من إعلان رحيل رانييري، وسط أجواء من التوتر بين الطرفين في الفترة الأخيرة.

وأوضح المدرب الإيطالي أن الأحداث الأخيرة تعكس ثقة إدارة النادي في مشروعه منذ البداية، إلى جانب إيمانه بأن مصلحة روما تبقى العامل الأهم، نافيًا قيامه بأي تصرفات قد تُفسر على أنها موجهة ضد أي فرد داخل النادي.

وأشار جاسبريني إلى أنه لا يرغب في الانخراط ضمن أي جدل إعلامي، مؤكدًا أن تركيزه ينصب بالكامل على الجوانب الفنية داخل مركز تدريبات تريجوريا، والعمل على إعداد الفريق بأفضل شكل ممكن.

واختتم تصريحاته بالتشديد على رفضه الدخول في تبادل للاتهامات، مفضلًا الابتعاد عن الصراعات والتركيز على تحقيق النتائج خلال المرحلة المقبلة.