يحيي المطرب اللبناني راغب علامة، حفلًا موسيقيًا يوم الخميس الموافق 22 من سبتمبر الجاري، ضمن "ليالي أربيل" في العراق، مشيرًا إلى أنه سعيد بهذه الاستضافة التي تتجسد في حضوره الفني في العراق.

وكان راغب علامة أطلق يوم السبت الماضي أغنية "كل لحظة وأنت بخير" آخر لحن ألفه الموسيقار الراحل إحسان المنذر، تكريمًا له.

كما أحيا راغب علامة يوم الخميس الماضي، حفلًا في مدينة العلمين الجديدة على الساحل الشمالي بمصر وسط حشود الآلاف من المتابعين له؛ حيث قدم باقة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، ووصف الحفل أنه من أجمل حفلات الصيف.