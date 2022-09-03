مبعوث أممي في الجزائر للقاء مسؤولين من جبهة بوليساريو

يتوجه مبعوث الأمم المتحدة الخاص للصحراء الغربية، ستيفان دي ميستورا، إلى تندوف في الجزائر، الجمعة، للقاء مسؤولين في جبهة بوليساريو على ما أفادت ناطقة باسم الأمم المتحدة.

وقالت إري كانيكو "في إطار سلسلة من الزيارات للقاء كل الأطراف في المنطقة" يتوجه المبعوث الأممي "إلى تندوف، الجمعة، للقاء مسؤولين في جبهة بوليساريو.

وأضافت الناطقة: "يتطلع المبعوث إلى تعميق المشاورات مع كل الأطراف المعنيين في محاولة للتقدم بشكل بناء على المسار السياسي في الصحراء الغربية".

وأشارت إلى أن زيارات إقليمية أخرى "ستعلن في الوقت المناسب".

وفي مطلع يوليو، زار دي ميستورا الرباط للقاء مسؤولين مغاربة لكنه تخلى عن زيارة الصحراء الغربية متمنيا أن يتمكن من ذلك خلال زيارات مقبلة له في المنطقة.

ويدور منذ انتهاء الاستعمار الإسباني للصحراء الغربية، نزاع حول مصيرها بين المغرب وبوليساريو المدعومة من الجزائر، وتصنّف الأمم المتحدة الإقليم الصحراوي الشاسع من بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".

ويقترح المغرب منح الصحراء الغربية التي يسيطر على نحو 80 في المئة من مساحتها، حكما ذاتيا تحت سيادته فيما تسعى بوليساريو إلى جعلها دولة مستقلة.

وعين ستيفان دي ميستورا مبعوثا خاصا في نوفمبر وأجرى أول جولة له في المنطقة في يناير وقد قادته إلى الرباط وموريتانيا والجزائر وتندوف للقاء جبهة بوليساريو.