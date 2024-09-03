حمد إبراهيم: منتخب مصر سبب أزمة إيهاب جلال الصحية

فجر حمد إبراهيم، المدرب العام للإسماعيلي، مفاجأة عن سبب الأزمة الصحية التي تعرض لها إيهاب جلال، المدير الفني للدراويش، والتي أدت لنقله إلى المستشفى.

يتواجد إيهاب جلال في أحد مستشفيات القاهرة بعد تعرضه لوعكة صحية، بإصابته بجلطة في القلب، وتلف في الفص الأيسر من المخ.

قال حمد إبراهيم في تصريحات «إذاعية»:" إيهاب جلال لديه حالة حزن منذ تجربته مع منتخب مصر وزادت معاناته خلال تدريب الإسماعيلي، خصوصا أنه كان يخشى تعرض الفريق إلى الهبوط لدوري القسم الثاني".

أوضح حمد إبراهيم:" إيهاب جلال تعرض لمشاكل في المخ نتيجة ضعف تدفق الدم بعد إصابته بجلطة، والأطباء لم يقدموا أي تقارير خاصة، ولا يوجد أي صحة لأنباء إصابته بأي مضاعفات تؤثر على حركته أو كلامه".

أتم:" خضع إيهاب جلال لتخدير تام على مدار 48 ساعة، خوفا من تعرضه لأي مضاعفات أو مشاكل صحية نتيجة التحرك".

وكان إيهاب جلال قد تولى تدريب منتخب مصر لمدة شهرين قبل أن تتم إقالته وتعيين روي فيتوريا خلفا له.