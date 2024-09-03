وزير خارجية ليتوانيا: نجاح البديل الألماني في الانتخابات توجه أوروبي

أعرب وزير خارجية ليتوانيا، جابريليوس لاندسبيرجيس، عن اعتقاده بأن نجاحات حزب "البديل من أجل ألمانيا" في الانتخابات البرلمانية التي جرت في ولايتي تورينجن وسكسونيا الألمانيتين أول أمس الأحد، تعكس تطورًا يتجاوز حدود ألمانيا.

وقال لاندسبيرجيس في العاصمة الليتوانية فيلنيوس، اليوم الثلاثاء: "ما نلاحظه الآن هو توجه أوروبي تحدده عوامل عديدة".

وأضاف: "الأمر مرتبط بالجائحة ثم هناك الحرب والتضخم والتضليل الروسي، والعديد من الأمور الأخرى وربما في بعض الأحيان نقص في القيادة الاستراتيجية".

يذكر أن ليتوانيا الواقعة في منطقة البلطيق عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو). وتجدر الإشارة إلى أن الحزب اليميني الشعبوي حصل في انتخابا تورينجن على 32.8% من الأصوات ليتصدر الحزب قائمة أقوى الأحزاب في هذه الولاية، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها للحزب في أي انتخابات برلمانية محلية.

كما أن هذه النسبة هي أعلى نسبة أصوات يحصل عليها الحزب في أي انتخابات في ألمانيا.

وفي انتخابات ولاية سكسونيا، احتل الحزب المركز الثاني مباشرة بعد الحزب المسيحي الديمقراطي في قائمة أقوى الأحزاب في الولاية. يذكر أن مكتب حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في كل من ولايتي سكسونيا وتورينجن يصنف حزب البديل هناك كحالة مؤكدة لمنظمة يمينية متطرفة.