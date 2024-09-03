- إلغاء اللجنة المعنية المشكلة من الجامعة بشأن تدخلات تركيا في الدول العربية

قال السفير حسام زكى الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن سوريا تواجه مشكلات عديدة قائمة، ونأمل أن تساهم الجامعة العربية إيجابا في تحسين الأوضاع بسوريا.

جاء ذلك خلال حوار مفتوح بنقابة الصحفيين حول " الجامعة العربية وتحديات المنطقة .. رؤى وسيناريوهات مستقبلية، متحدثا عن الجامعة العربية، وقضية فلسطين، والجامعة والمنظمات الدولية، والحرب فى السودان.

وأكد السفير حسام زكي، أن هناك تطورات إيجابية في علاقات تركيا بمعظم الدول العربية بخلاف دولة سوريا، مشيرا إلى إنه من ضمن التطورات إلغاء اللجنة المعنية المشكلة من الجامعة بشأن تدخلات تركيا في الدول العربية.

وتابع: العلاقات بين مختلف الدول العربية، وإيران تحمل قدر كبير من التحسن، موضحا: "هذا لا يعني أنه لا توجد ملاحظات على إيران في المنطقة، بل يوجد بشأن ملفها النووي وغيره، ولكن ما يعزز قولي إلغاء اللجنة المعنية بالتدخلات الإيرانية و الاستغناء عنها".

وكان حسين الزناتي وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، قد أعلن استضافة لجنة الشئون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين، الثلاثاء، السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، وذلك في حوار مفتوح حول "الجامعة العربية وتحديات المنطقة.. رؤى وسيناريوهات مستقبلية"، متحدثا عن الجامعة العربية، وقضية فلسطين، والجامعة والمنظمات الدولية، والحرب في السودان.