زعيم المعارضة الإسرائيلية يكذّب نتنياهو بشأن موقفه من محور فيلادلفيا قبل 19 عاما

كذب زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي ادعى أنه كان يعارض إخلاء محور فيلادلفيا وقت انحساب قوات الاحتلال من قطاع غزة قبل 19 سنة.

وقال لابيد في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، مساء الإثنين: «إسرائيل أخلت محور فيلادلفيا قبل 19 عاما، وصوت نتنياهو لصالحه سواء في الحكومة أو في الكنيست».

وأضاف: «كان نتنياهو رئيسا للوزراء لمدة 15 عاما، لم يخطر بباله استعادة محور فيلادلفيا، بدأت الحرب في 7 أكتوبر حتى 20 مايو، وبعد ثمانية أشهر لم يكلف نفسه عناء إرسال الجيش الإسرائيلي إلى محور فيلادلفيا».

ישראל פינתה את ציר פילדלפי לפני 19 שנה, נתניהו הצביע בעד. גם בממשלה וגם בכנסת. 15 שנה נתניהו היה ראש הממשלה. לא עלה על דעתו לכבוש מחדש את ציר פילדלפי.



המלחמה החלה ב-7 באוקטובר, עד ה-20 למאי, שמונה חודשים, הוא לא טרח לשלוח את צה"ל לציר פילדלפי. https://t.co/nEvGuHOrt8 — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) September 2, 2024



وكان نتنياهو، قد ادعى في مؤتمر صحفي، مساء الإثنين، أنه عندما قرر رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون الانسحاب من قطاع غزة في 2003، لم يكن موافقًا على إخلاء محور فيلادلفيا.

وأضاف أنه أوضح في مارس 2004 المطالب التي يتوجب العمل عليها، وهي السيطرة على كل المعابر من وإلى قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا.

وأشار إلى أنه قدم استقالته لشارون فور علمه بقرار الانسحاب، وأنه طلب على الأقل أن يتم الاحتفاظ بمحور فيلادلفيا تحت سيطرة إسرائيل.