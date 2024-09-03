اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، مشاركتها بمعرض السويس الثاني للكتاب، الذي نظمته الهيئة المصرية العامة للكتاب، بممشى أهل السويس، ضمن برامج وزارة الثقافة.

وأحيا حفل الختام فرقة بورسعيد للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمد صالح، قدمت خلاله باقة متميزة من التابلوهات الاستعراضية منها: يا طير يا رمادي، الصياد، البحرية، آه يالالالي، الخلالة، وبتغني لمين يا حمام، وغيرها من الرقصات المستوحاة من فلكلور القناة، وسط تفاعل جماهيري كبير.

أقيمت الفعاليات الفنية من خلال إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة السويس برئاسة عبد المنعم حلاوة.

وشاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة بمعرض السويس الثاني للكتاب بأكثر من 250 عنوانا من أحدث عناوينها، ومنها "الصناعات المعدنية في مصر خلال سبعة آلاف عام"، "جماليات السرد بين النص والتشكيل"، "نظرات في الفن والجمال"، "الرحلة إلى مصر وفراعنة الفوتوغرافيا"، "من روائع الآثار المصرية في المتاحف العالمية"، "حكايات أفلامنا"، تاريخ الصناعة في مصر"، "خرافات أيسوب المصري"، و"الفرق الغنائية.. الأوراق المنسية في ملف الأغنية المصرية".

كما أتاحت هيئة قصور الثقافة طوال فترة إقامة المعرض، كتب وروايات آفاق الترجمة وكتب الذخائر ومنها "طوق الحمامة"، "الإلمام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام"، ومن ذاكرة الكتابة "مظهر التقديس بذهاب دولة الفرنسيس"، "عبد الله جاك مينو وخروج الفرنسيين من مصر"، "المصريين المحدثين"، "الحملة الفرنسية وظهور محمد علي"، وسلاسل الدراسات الشعبية، كتابات نقدية، أصوات أدبية، إبداعات، الفلسفة، حكاية مصر، آفاق السينما، وكتب ومجلات قطر الندى للأطفال، ومجموعة عميد الأدب العربي طه حسين، بالإضافة إلى إصدارات وكتب النشر الإقليمي.