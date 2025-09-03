مهاجم ليفربول السابق: رحيل أرنولد حرم صلاح من «مفتاح سحري»

حذّر دين ساوندرز، المهاجم السابق لليفربول، من أن النجم المصري محمد صلاح قد يتأثر سلبًا بقرارات إدارة النادي في سوق الانتقالات الصيفية، رغم الإنفاق الضخم الذي تجاوز 450 مليون جنيه إسترليني.

وأبرم "الريدز" عدة صفقات كبرى، كان أبرزها التعاقد مع السويدي ألكسندر إيزاك من نيوكاسل في صفقة قياسية بلغت 125 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى ضم الألماني فلوريان فيرتز من باير ليفركوزن مقابل ما يصل إلى 116 مليون جنيه إسترليني. كما حاول النادي التعاقد مع قائد كريستال بالاس مارك جويهي مقابل 35 مليونًا، لكن الصفقة تعثرت في اللحظات الأخيرة.

ورغم هذا الزخم، يرى ساوندرز أن صلاح لن يكون راضيًا عن قرارين حاسمين:

رحيل الظهير الأيمن ترينت ألكسندر-أرنولد إلى ريال مدريد، والتعاقد مع الهولندي جيريمي فريمبونج من باير ليفركوزن مقابل 29.5 مليون جنيه إسترليني كبديل له.

وقال ساوندرز في تصريحات عبر بودكاست "Aldo Meets" الذي يقدمه أسطورة ليفربول جون ألدريدج:"خسارة ترينت ضربة قوية. لو كنت مكان صلاح لشعرت بصدمة، فتمريراته المموهة هي الأفضل في العالم. أحيانًا لا ينظر حتى، وصلاح يعرف مسبقًا أين ستصل الكرة."

وأضاف:"المدافعون يعرفون أسلوب صلاح، لكنهم لا يستطيعون منعه، لأن ترينت كان يمده دائمًا بكرة مثالية خلف الخطوط. فريمبونج لاعب سريع وبدني، لكنه لا يملك دقة تمريرات ترينت. تعويضه مهمة شبه مستحيلة."

يُذكر أن فريمبونج (24 عامًا) تعرض لإصابة في أوتار الركبة خلال مواجهة بورنموث في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي الممتاز، ما حرمه من الانضمام إلى منتخب هولندا، على أن يعود للملاعب بعد فترة التوقف الدولي.