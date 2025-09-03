مفوضية الأمم المتحدة: لا يمكن لسكان غزة تحمل المأساة وقتا أطول

قال مدير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية أجيت سونجاي، إن أوضاع حقوق الإنسان في غزة تدهورت جدًا.

وأضاف في تصريحات لقناة «الجزيرة»، اليوم الأربعاء، أن المجاعة تخنق غزة، وستنتقل إلى مدينة دير البلح.

ولفت إلى أن الكثير من سكان غزة أجبروا على النزوح، كما أن هناك تجويعًا مستمرًا لسكان القطاع.

وحذر سونجاي من أنه إن لم يكن هناك تحرك سريع فإن سكان غزة سيموتون جوعًا، متابعًا: «لا يمكن لسكان غزة تحمل المأساة وقتًا أطول».

وأشار المسئول الأممي، إلى أن إسرائيل تضع عقبات أمامهم بشأن غزة"، مؤكدًا ضرورة إغراق غزة بكميات هائلة من المساعدات.

وفي أغسطس الماضي، قال التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي إن أكثر من نصف مليون شخص في قطاع غزة يواجهون ظروفا كارثية أي المرحلة الخامسة من التصنيف، ومن خصائصها الجوع الشديد والموت والعوز والمستويات الحرجة للغاية من سوء التغذية الحاد.

وذكر التصنيف أن 1.07 مليون شخص آخر (54% من السكان) يواجهون المرحلة الرابعة وهي مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد "الطارئ". ويواجه 396 ألفا (20% من السكان) المرحلة الثالثة وهي مرحلة انعدام الأمن الغذائي الحاد "الأزمة".