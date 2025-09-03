ارتفاع جديد لأسعار الذهب مع تزايد توقعات خفض الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب بشدة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، لليوم السابع على التوالي، لتصل إلى مستوى قياسي جديد، وسط توقعات متزايدة بخفض مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لأسعار الفائدة في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وقفز سعر الذهب تسليم سبتمبر/أيلول الحالي، بمقدار 80ر43 دولارًا أي بنسبة 23ر1% إلى 20ر3593 دولارا للأوقية، بعد ارتفاعه لست جلسات متتالية، مسجلا أعلى إغلاق قياسي للذهب.

وارتفع سعر الفضة تسليم سبتمبر/أيلول، بمقدار 10ر47 سنتا أي بنسبة 15ر1% إلى 542ر41 دولارا للأوقية.

يأتي ذلك في حين قضت محكمة استئناف أمريكية يوم الجمعة الماضي بأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على العديد من الشركاء التجاريين غير قانونية. وتستعد الإدارة لاستئناف الحكم أمام المحكمة العليا الأمريكية، ويتردد أنها تعتزم طلب عقد جلسة استماع عاجلة.

وعلى صعيد الأنباء الاقتصادية ، تراجع عدد الوظائف الخالية في الولايات المتحدة إلى 2ر7 مليون وظيفة في شهر يوليو الماضي، وهو ما يمثل دليلا إضافيا على تراجع قوة سوق العمل الأمريكية.

وأظهر مسح "فرص العمل ومعدل تغيير العمالة" ارتفاعًا طفيفًا في حالات تسريح العمال.

وظل عدد الأمريكيين الذين تركوا وظائفهم- وهو مؤشر على ثقتهم في قدرتهم على إيجاد أجور أو فرص عمل أو ظروف عمل أفضل في أماكن أخرى- ثابتًا تقريبًا عند مستواه يونيو والبالغ 2ر3 مليون شخصا.

ولا تزال فرص العمل متاحة عند مستويات جيدة، لكنها انخفضت بشكل مطرد منذ بلغت ذروتها عندما سجلت 1ر12 مليون وظيفة في مارس 2022، مع انتعاش الاقتصاد الأمريكي بعد انتهاء إغلاقات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وفقدت سوق العمل الأمريكية الزخم خلال العام الحالي، وهو ما يرجع جزئيا إلى التأثيرات المستمرة لـ 11 زيادة في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي لكبح جماح التضخم في عامي 2022 و 2023 إلى جانب حالة الغموض الناجمة عن الحروب التجارية للرئيس دونالد ترامب.