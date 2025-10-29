سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

• ويخطون شعارات معادية للعرب باللغة العبرية على جدران منازل فلسطينية

أحرق مستوطنون إسرائيليون، فجر الأربعاء، مركبتين في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان للأناضول، إن مستوطنين متطرفين أحرقوا مركبتين في بلدة عطارة شمالي رام الله.

وذكر الشهود أن المستوطنين خطوا شعارات معادية للعرب باللغة العبرية على جدران منازل في البلدة.

ووفق معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية (حكومية)، نفذ المستوطنون الإسرائيليون 7 آلاف و154 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة طوال عامي حرب الإبادة على غزة التي بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023.

وتسببت تلك الاعتداءات في مقتل 33 فلسطينيا، وتهجير 33 تجمعا بدويا، كما أقاموا 114 بؤرة استيطانية، وفق معطيات الهيئة.

وتندرج اعتداءات المستوطنين ضمن موجة تصعيد إسرائيلية واسعة في الضفة الغربية، أسفرت خلال العامين الماضيين عن استشهاد 1062 فلسطينيا وإصابة نحو 10 آلاف آخرين، إضافة إلى اعتقال أكثر من 20 ألف شخص بينهم 1600 طفل.

وبدأت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة استمرت عامين، أسفرت عن استشهاد 68 ألفا و531 فلسطينيا، و170 ألفا و402 مصاب، معظمهم أطفال ونساء، مع تكلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.