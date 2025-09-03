ماكرون: حلفاء أوكرانيا يتفقون على ضمانات أمنية

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن حلفاء أوكرانيا قد أنهوا التحضيرات الخاصة بضمانات أمنية عسكرية لدعم البلاد في مواجهة العدوان الروسي المتواصل.

وقال ماكرون، أثناء حديثه خلال استقباله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قصر الإليزيه بباريس مساء اليوم الأربعاء، إن الأسس التي وضعها القادة العسكريون منذ قمة أوكرانيا في البيت الأبيض منتصف أغسطس قد مهدت الطريق لاتخاذ إجراءات سريعة بمجرد التوصل إلى اتفاق سلام.

وأضاف ماكرون: "بفضل المساهمات التي أُعدت وجرى توثيقها والتأكد منها بعد ظهر اليوم على مستوى وزراء الدفاع في ظل سرية تامة، يمكننا الآن القول: إن هذا العمل قد اكتمل وأصبح جاهزا للحصول على الموافقة السياسية".

ومن المقرر أن يجتمع، غدا الخميس، مستشارون من تحالف الراغبين، وهو تحالف يضم نحو 30 دولة تدعم كييف في مواجهة الغزو الروسي الشامل، في باريس.

ورحب زيلينسكي بهذا التقدم، مؤكدا أن هذه الضمانات تمثل دعما حقيقيا وملموسا لأوكرانيا، وليست مجرد وعود رمزية.