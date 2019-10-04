وزيرا التنمية المحلية والإنتاج الحربي يفتتحان موقع «شارع 306» في حي الدقي بالجيزة

افتتح وزيرا التنمية المحلية والإنتاج الحربي، ونائب وزير الزراعة، منى محرز، ومحافظ الجيزة، أحمد راشد، ونيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة اليوم الخميس؛ موقع «شارع 306» بمنطقة حي الدقي بالجيزة، وهو أول موقع للمشروع بالمحافظة، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، والذى تنفذه شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة التابعة لصندوق تحيا مصر.

ويضم الموقع ٣٠ وحدة للشباب ويوفر حوالي ١٥٠ فرصة عمل مباشرة، وتتضمن مجالات الوحدات مشروعات الشباب في الأطعمة والمشروبات والأغذية وحرف يدوية وتراثية وأنشطة ترفيهية بتكلفة 4.5 مليون جنيه ويهدف المشروع لإنشاء ١٥٠ موقع في ٢٧ محافظة كمرحلة أولى.

وتأتي تلك التجربة في إطار توجيهات الرئيس السيسى، بدعم الحكومة لمشروعات الشباب، من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات ذات تصميم حضاري وفي إطار قانوني يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن والقضاء على العشوائية.

ومن جانبه، أكد وزير التنمية المحلية، أهمية المشروع في خلق فرص عمل للشباب والمساعدة في تقليل معدلات البطالة، مشيرًا إلى اهتمام الوزارة بمشروعات الشباب وتوفير فرص عمل لهم وتحسين دخل الأسر بالمحافظات، حيث توفر الوزارة عبر برنامج مشروعك وصندوق التنمية المحلية قروضًا للشباب والمرأة لمساعدتهم في إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر.

وأوضح، أن القيادة السياسية مهتمة بالشباب باعتبارهم قوة دفع كبيرة، وكل مؤسسات الدولة تسعى للاستفادة من الطاقة الشبابية الموجودة في مصر وتوفير الإمكانيات لهم لإيجاد فرص عمل خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف، أن الوزارة تسعي لإقامة مشروعات خدمية وتنموية وتوفير فرص عمل للشباب باقامة المشروعات التي توفر لهم فرص عمل.

ومن جانبه، قال وزير الإنتاج الحربي، إن الوزارة صنعت عربات الطعام الموجودة بشارع ٣٠٦، لافتًا إلى أن المصنع الخاص بذلك يقوم بتصنيع العربات الثابته والمتحركة وتجهيزهما، علاوة على أنه سبق وأن شاركت الوزارة بشارع ٣٠٦ بألماظة وهناك مشاركات مستقبلية مع صندوق تحيا مصر لتصنيع متطلبات الشوارع المماثلة التي سوف يتم إقامتها.

وعقب الافتتاح قام الوزيران وكبار المسئولين المشاركين في الافتتاح بجولة في الشارع لتفقد وحدات الطعام الموجودة، مشيدين بالشكل الحضاري لوحدات الطعام والشارع بصورة متكاملة، مطالبين الشباب أصحاب الوحدات بأهمية تقديم منتج جيد وصحي والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات وأن تكون بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين.