وفد من هيئة الانتخابات التونسية يزور المرشح الرئاسي نبيل القروي بمحبسه

زار وفد من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية، اليوم الخميس، المرشح الرئاسي نبيل القروي بمحبسه في السجن المدني بالمرناقية.

وتمحور اللقاء بين القروي ووفد الهيئة، المؤلف من رئيس الهيئة نبيل بفون ونائبه فاروق بوعسكر، حول سبل قيام القروي بحملته الانتخابية على قدم المساواة مع منافسه.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية قد جرت في الخامس عشر من سبتمبر الماضي، وأسفرت عن تصدر قيس سعيد القائمة بعد حصوله على نسبة 4ر18% من أصوات الناخبين، وتلاه نبيل القروي، الذي حصد نسبة 6ر15% من أصوات الناخبين، ليتقرر خوض كلا المرشحين جولة إعادة.

ووفقًا للنظام الانتخابي في البلاد فإنه حال فشل أي مرشح في الحصول على الأغلبية اللازمة في الجولة الأولى ، فإنه يتم إجراء جولة إعادة فاصلة بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات.