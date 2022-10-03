وزير الدفاع الصومالي: مقتل القيادي الإرهابي لمليشيا الشباب هو بداية الثأر للشهداء

قال وزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، إن مقتل الخليفة المحتمل لزعيم مليشيات الشباب القيادي عبد الله نذير، هو بداية الثأر للشهداء الذين استشهدوا خلال الهجمات الإرهابية.

وأوضح محمد نور، في بيان اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية، أن الإرهابي كان مسؤول القضايا سابقاً ومسؤول الجبهات ومنسق كافة أنشطة المليشيات حاليا.

كانت القوات الصوماليةن، قدص صفت المرشح الأول لخلافة زعيم مليشيات الشباب عبد الله نذير، خلال العملية العسكرية المخططة، في منطقة "حرمك" بمحافظة جوبا الوسطى، بجنوب البلاد.

وأكدت القوات الصومالية، في بيان لها، أن مقتل هذا العضو المتطرف ضربة قاصمة الظهر ضد فلول مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة الذين يحتضرون أمام الجيش الباسل، والثورة الشعبية التي انطلقت من وسط وجنوب البلاد، الهادفة لاستئصال المتشددين.